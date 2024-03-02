Opel bu aya özel cazip fiyat seçenekleri sunuyor

Opel Türkiye, mart ayında müşterilerine binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Yenilenen yüzüyle öne çıkan yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Corsa’nın Ultimate donanımlı versiyonuna online rezervasyona özel 1.314.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Markanın yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Astra’nın GS donanımına ise online rezervasyona özel 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 12 vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Crossland’in otomatik vitesli Essential donanımlı versiyonuna ise online rezervasyona özel 1.163.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Ayrıca Opel Mokka’nın GS donanımına online rezervasyona özel 1.560.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sunuluyor. Opel Grandland’in 1.2 litrelik benzinli motora sahip Ultimate donanımlı versiyonu ise online rezervasyona özel 1.855.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERDE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Bu yıl tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan ve “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni Corsa Elektrik, online rezervasyona özel 1.226.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Mokka Elektrik, online rezervasyona özel 1.404.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Cesur ve yalın tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahipleriyle buluşuyor. Astra Elektrik, online rezervasyona özel 1.599.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA CAZİP KREDİ OLANAĞI

Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, mart ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Ayrıca Combo Life modelinin Ultimate donanımlı versiyonuna, online rezervasyona özel 1.244.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.