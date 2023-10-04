Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları

Otomotiv devi Opel, ekim ayında elektrikli modelleri ve hafif ticari araç modellerini de kapsayan özel teklifler sundu.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 1

Opel, ekim ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde özel teklifler sunuyor. Nakit alımlarda geçerli olan fiyat avantajları da buna dahil.

Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1 milyon 239 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL’ye kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 2

Opel’in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan ve en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, Elegance donanımı ile 250 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullancılara sunuluyor.

Crossland, 1 milyon 104 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1 milyon 4 bin 200 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 3

Bunun yanı sıra dış tasarımı, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 1 milyon 415 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka’ya özel ek avantajlara da sahip olabiliyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 4

Opel’in, SUV’daki amiral gemisi Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan avantajlar ve 1 milyon 698 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 5

ELEKTRİKLİ MODELLERDE EKİM AYINA ÖZEL FIRSATLAR

2024 yılından itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını sunmaya hazırlanan ve kısa bir süre önce “Şimşek” logosunu elektriklendiren Opel, müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden elektrikli modellerini sunmaya devam ediyor.

Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânına ek, 20 bin 000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle 1 milyon 493 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 6

Ekim ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulan ve tasarımının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken, Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 20 bin 000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle, 1 milyon 599 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, en üst versiyon olan Ultimate adındaki tek donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 7

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR DA ES GEÇİLMEDİ

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ekim ayına özel kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle dikkat çekiyor.

Yeni Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânlarıyla, 1 milyon 592 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları 8

Opel’in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânlarıyla alıcısı ile buluşucak.

Combo Cargo 715 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 4 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van, 1 milyon 167 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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