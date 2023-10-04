Opel'den ekim ayına özel kampanya: 300 bin TL’ye varan indirim fırsatları

Opel, ekim ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde özel teklifler sunuyor. Nakit alımlarda geçerli olan fiyat avantajları da buna dahil.

Markanın cesur ve yalın tasarım ögelerini taşıyan yeni Astra, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Editon donanımında, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, 1.2 litrelik benzinli motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımı ve 1.5 litrelik dizel motora sahip 8 ileri otomatik şanzımanlı Edition donanımındaysa 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla, 1 milyon 239 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL’ye kadar indirim ayrıcalıkları sunuluyor.