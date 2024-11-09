OpenAI'da şok istifa

OpenAI’nin önde gelen güvenlik araştırmacılarından biri olan Lilian Weng, görevinden ayrıldığını duyurdu. Ağustos ayında araştırma ve güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı olarak atanan Weng, daha önce OpenAI’nin güvenlik sistemleri ekibinin başında yer alıyordu. 15 Kasım’da görevinden resmen ayrılacağını belirten Weng, yedi yıl süren OpenAI kariyerinde önemli projelere imza attı.

X platformunda yaptığı açıklamada Weng, “OpenAI’de yedi yıl geçirdikten sonra yeni bir başlangıç yapmaya hazırım,” ifadelerini kullandı. Weng, ayrılığının kendisi için oldukça zor bir karar olduğunu ve güvenlik ekibinin başarılarından gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, ekibin başarılarına olan güveninin tam olduğunu ifade etti.

Weng’in ayrılığı, OpenAI’deki güvenlik uzmanları ve yöneticiler arasında yaşanan birçok istifadan yalnızca birini temsil ediyor. Geçen yıl boyunca OpenAI’den ayrılan birçok uzman, şirketin ticari ürünlere güvenlik önlemlerinden daha fazla öncelik verdiğini öne sürdü. Bu isimler arasında, OpenAI’nin çözülmüş Süperuyum ekibinin başındaki Ilya Sutskever ve Jan Leike gibi isimler de yer alıyor. Weng gibi bu iki isim de yapay zekâ güvenliği üzerine başka alanlarda çalışmalar yürütmek üzere OpenAI’den ayrıldılar.

Weng, 2018 yılında OpenAI’de robotik ekibine katıldı ve burada bir Rubik küpünü çözebilen bir robot el geliştirilmesi projesinde görev aldı. İki yıl süren bu çalışmanın ardından, OpenAI’nin GPT araştırmalarına odaklanmasıyla birlikte Weng de uygulamalı yapay zekâ araştırmalarında aktif rol aldı. 2023 yılında, GPT-4’ün lansmanının ardından, şirketin güvenlik sistemlerini kurmak üzere özel bir ekip oluşturma görevini üstlendi. Şu anda OpenAI’nin güvenlik sistemleri biriminde 80’in üzerinde bilim insanı, araştırmacı ve politika uzmanı bulunuyor.

Ancak OpenAI’nin güvenlik önceliklerine dair endişeler dile getirilmeye devam ediyor. Uzun zamandır politika araştırmacısı olan Miles Brundage, Ekim ayında şirketten ayrıldığını ve tavsiyelerde bulunduğu AGI hazırlık ekibinin dağıtıldığını açıkladı. Aynı gün, New York Times, eski OpenAI araştırmacısı Suchir Balaji ile yaptığı bir röportajda, Balaji’nin, şirketin teknolojisinin topluma faydadan çok zarar getireceğini düşündüğü için OpenAI’den ayrıldığını aktardı.

OpenAI sözcüsü ise Weng’in katkılarına teşekkür ederken, güvenlik ekibinin şirketin güvenli ve güvenilir yapay zekâ sistemleri sunma hedefini sürdüreceğini belirtti. Weng’in ayrılmasının ardından güvenlik ekibinde bir geçiş süreci başlatıldığı ifade edildi.