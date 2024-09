OpenAL'de yaprak dökümü

OpenAI’de sular durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde CTO Mira Murati’nin ayrılma kararıyla başlayan hareketlilik, baş araştırma sorumlusu Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barrett Zoph’un istifalarıyla devam etti. CEO Sam Altman, X platformunda yaptığı açıklamada, liderlikteki bu değişimlerin planlı ve dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirtse de, bu üst üste gelen ayrılıklar dikkat çekti. Altman, “Mira, Bob ve Barrett bu kararları birbirlerinden bağımsız olarak aldılar ancak zamanlama, liderlik değişimini aynı anda yapmayı mantıklı hale getirdi” dedi. Altman, bu ayrılıklar sonrasında şirketin yeni liderlik planlarını da paylaştı.

Altman’ın açıklamalarına göre, araştırma başkan yardımcısı Mark Chen, McGrew’den boşalan koltuğa oturacak. Chen, baş bilim insanı Jakub Pachocki ile birlikte şirketin araştırma departmanını yönetecek. Ayrıca, Matt Knight’ın baş bilgi güvenliği sorumlusu, Kevin Weil ve Srinivas Narayanan’ın ise uygulamalı ekibe liderlik etmeye devam edeceği duyuruldu. OpenAI, bu geçiş sürecinde şirketin büyümesini ve teknolojik gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. CEO Altman, liderlik değişimlerinin işin doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Bu süreç her ne kadar ani görünse de, Mira’nın ayrılma nedenleri mantıklıydı ve bu değişiklikler şirketimizin yükselişine zarar vermeyecek” diye ekledi.

OpenAI'da flaş ayrılık

AYRILIĞIN ARKASINDAKİ GERÇEKLER

McGrew ve Zoph, ayrılma kararlarını kişisel sebeplerle aldıklarını açıklasa da, bu hamlelerin zamanlaması soru işaretlerine neden oldu. McGrew, X platformunda yaptığı açıklamada, “OpenAI’deki sekiz yıllık yolculuğum, hayatımın en etkileyici deneyimlerinden biri oldu. Şimdi ise biraz mola verme zamanı” ifadelerini kullandı.

While today’s departures are tough, I’m incredibly excited and honored to lead research at @OpenAI alongside @merettm. I truly believe that OpenAI is the best place to work on AI, and I've been through enough ups and downs to know it's never wise to bet against us.