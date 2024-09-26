OpenAL'de yaprak dökümü

OpenAI’de sular durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde CTO Mira Murati’nin ayrılma kararıyla başlayan hareketlilik, baş araştırma sorumlusu Bob McGrew ve araştırma başkan yardımcısı Barrett Zoph’un istifalarıyla devam etti. CEO Sam Altman, X platformunda yaptığı açıklamada, liderlikteki bu değişimlerin planlı ve dostane bir şekilde gerçekleştiğini belirtse de, bu üst üste gelen ayrılıklar dikkat çekti. Altman, “Mira, Bob ve Barrett bu kararları birbirlerinden bağımsız olarak aldılar ancak zamanlama, liderlik değişimini aynı anda yapmayı mantıklı hale getirdi” dedi. Altman, bu ayrılıklar sonrasında şirketin yeni liderlik planlarını da paylaştı.

Altman’ın açıklamalarına göre, araştırma başkan yardımcısı Mark Chen, McGrew’den boşalan koltuğa oturacak. Chen, baş bilim insanı Jakub Pachocki ile birlikte şirketin araştırma departmanını yönetecek. Ayrıca, Matt Knight’ın baş bilgi güvenliği sorumlusu, Kevin Weil ve Srinivas Narayanan’ın ise uygulamalı ekibe liderlik etmeye devam edeceği duyuruldu. OpenAI, bu geçiş sürecinde şirketin büyümesini ve teknolojik gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. CEO Altman, liderlik değişimlerinin işin doğal bir parçası olduğunu belirterek, "Bu süreç her ne kadar ani görünse de, Mira’nın ayrılma nedenleri mantıklıydı ve bu değişiklikler şirketimizin yükselişine zarar vermeyecek” diye ekledi.

OpenAI'da flaş ayrılık

AYRILIĞIN ARKASINDAKİ GERÇEKLER

McGrew ve Zoph, ayrılma kararlarını kişisel sebeplerle aldıklarını açıklasa da, bu hamlelerin zamanlaması soru işaretlerine neden oldu. McGrew, X platformunda yaptığı açıklamada, “OpenAI’deki sekiz yıllık yolculuğum, hayatımın en etkileyici deneyimlerinden biri oldu. Şimdi ise biraz mola verme zamanı” ifadelerini kullandı.

While today’s departures are tough, I’m incredibly excited and honored to lead research at @OpenAI alongside @merettm. I truly believe that OpenAI is the best place to work on AI, and I've been through enough ups and downs to know it's never wise to bet against us. — Mark Chen (@markchen90) September 26, 2024

Zoph ise “OpenAI dışındaki yeni fırsatları keşfetmek için doğal bir noktadayım” diyerek kararının kişisel olduğunu vurguladı. Ancak, bu açıklamalara rağmen, OpenAI’nin yön değişikliği ve Altman’ın %7’lik hisse alımı gibi gelişmelerin, şirket içindeki anlaşmazlıkların bu ayrılıklarda etkili olmuş olabileceği konuşuluyor.

I just shared this with OpenAI: pic.twitter.com/1gTCbigdsS — Bob McGrew (@bobmcgrewai) September 26, 2024

OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen bir yapıdan, kâr amaçlı bir kuruluşa geçiş planları tartışmaların merkezinde yer alıyor. Şirketin 150 milyar dolar değerinde olduğu söylenen yeni finansman turunun da bu süreçte önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor. Bazı yorumcular, liderlik kademesindeki bu değişikliklerin şirket içindeki fikir ayrılıklarının bir sonucu olabileceğine dikkat çekiyor.

Perşembe günü düzenlenecek şirket içi toplantıda, bu değişikliklerin daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması bekleniyor. OpenAI’nin üst düzey ayrılıkları, kısa süre önce rakip Anthropic’e katılan John Schulman gibi diğer önemli isimlerle de dikkat çekmişti. Şirketin kurucu üyelerinden sadece üçü geriye kalmış durumda. Bu durum, OpenAI’nin hızlı büyüme sürecinde yaşadığı zorlukların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. CEO Altman ise, “Liderlik değişiklikleri doğal bir süreçtir, özellikle de OpenAI gibi hızla büyüyen ve taleplerin yüksek olduğu bir şirkette” diyerek çalışanları ve dış dünyayı yatıştırmaya çalıştı.

Sonuç olarak, OpenAI’deki bu ayrılıklar ve liderlik değişimleri, şirketin geleceği için önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Gözler, şirketin yeni stratejik adımlarında ve bu yeni liderlik kadrosunun neler başarabileceğinde.