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Metin algılama yapay zeka modeli için ilginç duyuru: Zeka seviyesi artıyor

OpenAI tarafından piyasaya sürülen ChatGPT sohbet robotu ile ilgili ilginç bir duyuru yapıldı. Yapay zekanın seviyesinin değiştiği ve görüntü ile metinler konusunda hassaslaştığı belirtildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:45
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OpenAl'ın yapay zekası için duyuru: Zeka seviyesi artıyor

Metin algılama yapay zeka modeli için ilginç duyuru: Zeka seviyesi artıyor
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OpenAI daha önce duyurusunu yaptığı yeni bir görüntü ve metin algılama yapay zeka modeli olan GPT-4’ü piyasaya sürmüştü. GPT-4, bugünden itibaren yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT’nin premium versiyonu üzerinden kullanılabileceği ifade edildi.

Sohbet, metin ve görüntü algılayabilecek robotun GPT-4’ün çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde “insan düzeyinde” performans göstereceği iddia ediliyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; OpenAI, ChatGPT’nin yanı sıra bir rakip test programından alınan dersleri de kullanarak GPT-4’ü yinelemeli olarak dengelemek için altı ay harcadıklarını açıkladı. Şirkete göre yeni sistem gerçeklik, yönlendirilebilirlik ve güvenlik konusnda “şimdiye kadarki en iyi sonuçları” yakaladı.

GPT-4 ve GPT-3.5 tarafından ortaya konan sınav sonuçlarından bazıları şöyle:

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