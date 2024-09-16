OpenSearch, Linux çatısı altına giriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
OpenSearch, Linux çatısı altına giriyor

AWS, popüler Elasticsearch arama ve analiz motorunun açık kaynaklı bir dalı olan OpenSearch'ü, çok yerinde bir isimle OpenSearch Foundation'ın lansmanıyla Linux Foundation'a devrettiğini bugün duyurdu.

AWS, Elastic'in Elasticsearch ve Kibana projeleri için lisansını kendi tescilli lisansı olan Elastic Lisansı'na değiştirmesinin ardından 2021'de OpenSearch projesini ilk kez başlattı. O zamanlar, birkaç açık kaynak satıcısı, büyük bulut sağlayıcılarının ve özellikle AWS'nin yazılımlarına dayalı barındırılan hizmetler sunmasını önlemek amacıyla benzer değişiklikleri tercih etti.

Biraz ironik bir şekilde, bu hamle Elastic'in Elasticsearch ve Kibana'yı bir kez daha açık kaynaklı bir lisans olan AGPL altında sunacağını duyurmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. AGPL, kullanıcılarının herhangi bir değişiklik yapmaları durumunda tüm kaynak kodlarını yayınlamalarını gerektiriyor.

AWS, OpenSearch'ü yarattığında, proje etrafında epey şüphecilik vardı. Sonuçta, AWS daha önce hiç bu kadar büyük bir projeyi yönetmemişti. AWS'nin arama hizmetleri genel müdürü Mukul Karnik bugünkü duyurudan önce verdiği bir röportajda "O zamanlar OpenSearch'ü oluşturduğumuzda, Amazon ve AWS'nin açık kaynaklı bir projeyi devralıp büyütmesi yeni bir şeydi. Başından beri hedefimiz topluluk odaklı olmak ve daha fazla topluluk üyesinin projeye nasıl dahil olabileceğini ve katkıda bulunabileceğini görmekti" diye konuştu.

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