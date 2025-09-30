Opera yapay zeka destekli yeni web tarayıcısı Neon'u tanıttı

Norveç merkezli tarayıcı geliştiricisi Opera, Salı günü yapay zekâ odaklı yeni ürünü Neon’u tanıttı. Şirket, ilk kez Mayıs ayında duyurduğu tarayıcıyı kapalı önizlemeden çıkararak davetiyeler yoluyla seçili kullanıcıların erişimine açtı. Neon, aylık 19,99 dolar abonelik ücretiyle kullanılabilecek.

Opera’nın tarayıcısı, geleneksel arama ve sohbet özelliklerinin ötesine geçerek görev odaklı kullanım sunuyor. Tarayıcıda yer alan Neon Do özelliği, kullanıcıların çeşitli görevleri otomatikleştirmesine olanak tanıyor. Örneğin, bir Substack yazısını özetleyip Slack kanalına göndermek ya da daha önce izlenen bir YouTube videosundan ayrıntı çıkarmak mümkün olacak. Ayrıca tarayıcı, kod parçacıkları yazarak tablolar ve grafiklerle görsel raporlar hazırlayabiliyor.

Neon’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Cards sistemi. Bu özellik, tekrarlanabilir komutlarla kullanıcıların kendi otomasyon zincirlerini oluşturmasına imkân tanıyor. Tıpkı IFTTT mantığına benzer şekilde, farklı kartlar birleştirilerek ürün karşılaştırma tabloları gibi özel işlemler yapılabiliyor.

Yeni tarayıcı, Tasks adı verilen sekme organizasyon sistemiyle de öne çıkıyor. Bu yapı, yapay zekâ destekli sohbetleri ve sekmeleri belirli çalışma alanlarında topluyor. Bu yönüyle, Arc Browser’ın çalışma alanı özellikleriyle benzerlik gösteriyor.

Opera, Neon’un tanıtım demosunda çevrim içi market alışverişi gibi görevleri tamamladığını aktardı. Ancak uzmanlar, yapay zekâ ürünlerinde tanıtımın her zaman gerçek kullanım deneyimini yansıtmayabileceğini belirtiyor.

Neon’un piyasaya sürülmesiyle Opera, Perplexity’nin Comet tarayıcısı ve The Browser Company’nin Dia ürünüyle doğrudan rekabete girdi. Google ve Microsoft’un da tarayıcılarına giderek daha fazla yapay zekâ özelliği eklemesi, sektördeki yarışın hızla kızıştığını gösteriyor. Opera ise Neon’u özellikle yoğun yapay zekâ kullanan “güçlü kullanıcılar” için konumlandırıyor.