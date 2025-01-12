"Operadaki Türk Karakterleri" konserine Antalya'da büyük ilgi

Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde gerçekleştirilen bu özel konser, Antalya'da sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma ve Zaide", Gioacchino Rossini'nin "Maometto II (II. Mehmet), İtalya'da Bir Türk ve Cezayir'de İtalyan Kız", Carl Maria von Weber'in "Oberon (Peri Kralı'nın Andı)", Georges Bizet'in "Djamileh (Cemile)", Gaetano Donizetti'nin "Dom Sebastien", George Frideric Handel'in "Tamerlano", Antonio Vivaldi'nin "Bajazet (Bayezit)" ve Giuseppe Verdi'nin "Atilla" operalarından bölümler seslendirildi.

Piyanist Anna Tepretmez'in eşliğinde sahneye çıkan soprano Şen Sılay Erman, Betül Uzunoğlu, Işılay Meriç Karataş, mezzo soprano Seçil Fenercioğlu, Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş, Dağhan Ergün, bariton Süleyman Onur Alparslan, Muhammed Yusuf Yıldız ve bas Şafak Güç, operadaki Türk karakterlerine hayat verdi. Bazı aryalar ise Antalya'da ilk defa seslendirildi.

"Operadaki Türk Karakterleri" konseri, 18 Ocak saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tekrar sahne alacak. 7 yaş ve üzeri katılım için biletler, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.