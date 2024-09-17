Operatör fiyatlarına gizli gizli yüzde 400 zam!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Operatör fiyatlarına gizli gizli yüzde 400 zam!

GSM operatörlerinin tarifelere yaptığı zamlar, bazı faturaları yüzde 300-400 oranında artırdı. 265 TL olan bir faturanın 1200 TL’ye yükseldiğini belirten vatandaşlar, duruma isyan ederek, operatörlerin "kampanya" adı altında sunduğu tekliflerin aldatıcı olduğunu vurguladı.

Ekonomik kriz ve artan enflasyon, vatandaşların geçim sıkıntısını daha da artırdı. Zorunlu ihtiyaçlardan biri haline gelen telefon ve internet hizmetlerine yapılan üst üste zamlar, fatura maliyetlerini fahiş bir seviyeye çıkardı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren vatandaşlar, #OperatörSoygunu etiketiyle bu durumu gündeme taşıdı.

Bir vatandaş 235 TL olan telefon faturasının, neredeyse dört kat artarak 814 TL'ye yükseldiğini paylaştı. Diğer bir vatandaş ise Haziran ayında 265 TL ödediği faturanın, Ağustos ayında 1200 TL'ye çıktığını belirtti.

'BU RESMEN HIRSIZLIK'

GSM operatörlerinin sözleşme süresi dolan mevcut müşterilere yüksek teklifler sunduğunu dile getiren vatandaşlar, “Her yıl aynı sorunla karşı karşıyayız. Yeni müşterilere 200 TL'ye verdikleri hizmeti mevcut müşterilere 600 TL'ye sunuyorlar. Bu tam anlamıyla hırsızlık” şeklinde konuştu.

'KAMPANYALAR ALDATICI'

Vatandaşlar, "Size özel kampanya" adı altında sunulan tekliflerin yanıltıcı olduğunu da ifade etti. “Örneğin, 'size özel 190 TL' olarak sunulan teklif, yalnızca ilk üç ay için geçerli. Sonraki aylarda ise çok daha yüksek tutarlar talep ediliyor. Kampanyalar yanıltıcı ve bu duruma bir müdahale olması gerekiyor” şeklinde tepki gösterdi.

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