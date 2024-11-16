Operatör lavaboya gitti 2 genç feci şekilde öldü. Akıl almaz olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Operatör lavaboya gitti 2 genç feci şekilde öldü. Akıl almaz olay

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen kazada kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. İki gencin, operatörün lavaboya gitmesi sonrası kepçeye bindiği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olüay Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı.

Şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

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