OPET global ödülleri topladı. 6 ödül kazandı

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OPET global ödülleri topladı. 6 ödül kazandı
Akaryakıt dağıtım şirketi OPET'e 6 global ödül birden geldi.

Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan OPET altı global ödülün birden sahibi oldu. 'Kadın Gücü', 'İşimiz Temiz', 'Dijital Eğitim Platformu', 'Mavi Program', 'Bayi Otomasyon Sistemi' ve ve 'OPETAdBlue' ile bu yıl altı ödül birden kazandı. Yıl içinde şirkete gelen 21 ödülün 8’i Kadın Gücü projesi kazandı..

"KADIN GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ"

OPET’in “mesleğin cinsiyeti olmadığı” vurgusuyla hedefleyip, hayata geçirdiği “Kadın Gücü” Projesi, iş dünyasının en önemli programlarından biri olan Stevie Awards'ta en çok ödül alanlar grubunda yer aldı. Stevie jurisi tarafıdan bir çok şirketin izlemesi gereken bir örnek yorumu yapıldı. "İşe alımlarda farkındalık kampanyaları ve sosyal katkılarla kapsayıcı içeriyor" şeklinde değerlendirildi.

Kadın Gücü Projesi, Stevie Awards International Business Awards’ta ise Avrupa bölgesindeki jürilerden en yüksek puanı aldı. Kadının Gücü projesi, TOBB'dan da bir çok ödül kazanmıştı.

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