Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü

Christopher Nolan'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı Oppenheimer filmi, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin verdiği Altın Küre Ödülleri'nde büyük bir başarı elde etti. Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo ve En İyi Film Müziği olmak üzere beş kategoride ödüle layık görüldü.

Nolan, bu filmle kariyerinde ilk kez Altın Küre ödülüne sahip oldu ve Oscar için de favori olduğunu kanıtladı.

Oppenheimer filmi, atom bombasının yaratıcısı olarak tarihe geçen Amerikalı fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın yaşam öyküsünü anlatıyor.

Filmde, Oppenheimer'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında nükleer silahın gelişimine öncülük ettiği Manhattan Projesi'ndeki çalışmaları, daha sonra ise Sovyetler Birliği ile başlayan soğuk savaşta nükleer silahlanmayı durdurmaya çabaladığı dönemler gözler önüne seriliyor.

Filmde, Oppenheimer karakterini Cillian Murphy canlandırıyor. Murphy, bu rolüyle Altın Küre'de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Oppenheimer'ın eşi Katherine karakterini Emily Blunt, ABD Başkanı Harry S. Truman karakterini Gary Oldman, Manhattan Projesi'nin askeri lideri Leslie Groves karakterini Matt Damon ve ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nun üst düzey üyesi Lewis Strauss karakterini Robert Downey Jr. gibi ünlü oyuncular oynuyor.

Altın Küre'de Oppenheimer filmine en çok adaylık alan film olan Barbie filmi ise sadece iki ödül alabildi. Film, 2023 yılının en çok izlenen filmi olarak Gişe Başarısı Ödülü'nü aldı. Ayrıca filmde yer alan bir şarkı da En İyi Orijinal Şarkı ödülünü kazandı. Barbie filmi, oyuncak bebekten ilham alınarak yapılan bir komedi filmi olup, başrolünde Greta Gerwig var.