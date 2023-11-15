Orama nasıl yapılır? Orama tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin yemeklerini yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Orama tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Orama nasıl yapılır? Orama tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Orama nasıl yapılır? Orama tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer alan ülkelerin yemeklerini yapacak. MasterChef fragmanı sonrasında Orama tarifi araştırılıyor. Peki, Orama nasıl yapılır? Orama tarifi için malzemeler neler?

İşte Orama tarifi…

ORAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Yufka için:

- 2 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay bardağı su

İç harç için:

- 300 gr. dana kuzu kıyma

- 2 adet kuru soğan

- 1 adet patates

- 1 adet havuç

- Tuz, karabiber, toz biber, kimyon.

ORAMA NASIL YAPILIR?

Unun içerisine tuz ekledikten sonra suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru oluşturun. Dinlenmesi için bir poşetin içerisine beklemeye alın. Sonrasında iç harcı için kuru soğanların üzerine tuz, karabiber, toz biber ve kimyon ekleyin. Havuç ekleyip karıştırın. Dana kuzu kıymayı ekleyip biraz karıştırın. Patates ekleyip karıştırmaya devam edin.

İç harcı bir kenara alın ve yaklaşık 30 dakika beklettiğiniz yufka hamurunu açın. 2 parçaya ayırın. Sıvı yağı yufkaya sürün. İç harcı üzerine ekleyip, rulo halinde sarın.

Buharda pişireceğiniz tencerenin içerisine yağlı kağıt koyup üzerine oramayı yerleştirin. 30 dakika boyunca buharda pişirin. Sonra yağlayın.

Tabakta üzerine yoğurt ve acı biber yağını ekleyin.

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