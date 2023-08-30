Orban: Ukrayna’daki savaş ancak Trump’ın yeniden seçilmesiyle sona erer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fox News sunucusu Tucker Carlson’a verdiği röportajda ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarına ve Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.

“NATO’nun idaresi sizde olsaydı, Joe Biden’ın yerinde olsaydınız Ukrayna’daki savaşa ilişkin ilk hamleniz ne olurdu?” sorusuna cevap veren Orban, “Barış. Derhal! (ABD Eski Başkanı) Trump’ı geri çağırırdım. Tek çıkış yolu bu. Birçok sebepten ötürü kendisini eleştirebilirsiniz, anlıyorum, fakat son birkaç 10 yıldaki en iyi dış politika onun dönemindeydi. Hiçbir yeni savaş başlatmadı. Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkeler konusunda güzel davrandı. Çok iyi bir dış politika izledi. Dünyayı anlayabilecek kadar iyi bir eğitim almadığı şeklinde eleştiriliyor fakat bence durum öyle değil” dedi.

“TRUMP, BATI DÜNYASINI VE TÜM İNSANLIĞI KURTARABİLECEK KİŞİ”

Orban, “Eğer Rus işgalinin başlangıcında kendisi ABD başkanı olsaydı, Rusların böyle bir şey yapması mümkün olmazdı. Trump, Batı dünyasını ve tüm insanlığı kurtarabilecek kişi. Bu benim şahsi görüşüm” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın Rusya’yı yenebileceği iddialarının da “yalan” olduğunu belirten Orban, Rusya’nın Ukrayna’dan açık ara güçlü ve sayıca açık ara üstün olduğunu söyledi.