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İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia

Seçimlerin öncesinde ORC Araştırmanın Genel Müdüründen flaş bir iddia geldi. Mehmet Pösteki, il olması beklenen 12 ilçeyi açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:47
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ORC'nin genel müdüründen flaş iddia. İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe

İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia
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ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki dikkat çeken bir iddiada bulundu. Pösteki, 12 ilçenin il olmasının beklendiğini söyledi.

Seçim tarihi yaklaşırken peş peşe anket sonuçları açıklanırken ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki farklı bir iddiada bulundu.

Pösteki, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında ,'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı:

Nazilli
Bodrum
Tarsus
İnegöl
Silopi
Bandırma
Ceyhan
Polatlı
Yüksekova
Ereğli
Alanya
Çorlu

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Mazoşist HoşAf
23.11.2022 21:33
Karadeniz Ereğli mi, Gonya Ereğli mi? Yüksekova ve Silopi den çok daha gelişmiş, nüfusu fazla ilçeler neden yok? Köylere mahalle dediler. Bazı ilçeler kasaba, belde ya da köy olmayı hak ediyor.  
 
Tek imza ile iş çözülür
23.11.2022 21:25
Bence bütün ilçeleri il Tüm illeri de ilçe yapın olsun bitsin  
 
Nurettin GÜN
23.11.2022 21:06
Cumhurbaşkanımızın ceyhan ı özel sütatöyle il yapacağının sözünü 8,10 yıl önce verdiği söyleniyordu mutlaka CEYHAN il olmalıdır  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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