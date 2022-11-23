İşte seçimlerden önce il olması beklenen 12 ilçe. ORC'nin genel müdüründen flaş iddia

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki dikkat çeken bir iddiada bulundu. Pösteki, 12 ilçenin il olmasının beklendiğini söyledi.
Seçim tarihi yaklaşırken peş peşe anket sonuçları açıklanırken ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki farklı bir iddiada bulundu.
Pösteki, sosyal medyadan yaptığı dikkat çeken paylaşımında ,'seçime kadar il olması beklenen ilçeler' diyerek söz konusu ilçelerin isimlerini paylaştı:
Nazilli
Bodrum
Tarsus
İnegöl
Silopi
Bandırma
Ceyhan
Polatlı
Yüksekova
Ereğli
Alanya
Çorlu
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