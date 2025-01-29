Ördek avcısına ceza yağdı

Kaynak: İHA
Ördek avcısına ceza yağdı

Isparta Kovada Gölü Milli Park’ta yapılan denetim yapan ekipler, usulsüz ördek avı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipler, şahsın av sırasında kullandığı araç ve gereçlere el koyarak idari işlem yaptı.

Isparta Kovada Gölü Milli Parkı'nda yapılan denetimlerde usulsüz ve ruhsatsız ördek avı yapan bir kişiye idari para cezası ve tazminat uygulanırken, avda kullanılan ses düzeneğine el konuldu.

Isparta'da bulunan Kovada Gölü Milli Parkı sorumluluk sahasında yapılan denetimlerde usulsüz ve ruhsatsız avcılık yapan bir şahıs yakalandı. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapılan şahsa idari para cezası ve tazminat uygulanırken, av sırasında kullanılan ses düzeneğine de el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, bölgedeki denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, yasadışı avcılıkla mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

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