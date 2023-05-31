Ördek sakat taklidi yaptı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde avlanması yasak angut ördeklerinin yavrularını korumak için sakat taklidi yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Ördek sakat taklidi yaptı

İHA'nın haberine göre, Gemerek ilçesi Dendil köyü yakınlarında Ramiz Ayten isimli vatandaş, angut ördekleri ve yavrularını görünce yolun karşısına güvenle geçmelerini sağlamaya çalıştı.

Ördekler ise yavrularını korumak için sakat taklidi yaparak ilgiyi üzerlerine çekmeye çalıştı. Ayten, kuşların o ilginç anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

Ayten'in paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti.

Ramiz Ayten, “Aracımızla seyahat ederken önümüze angut yavruları çıktı. Biz yoldan uzaklaştıralım derken annesiyle babası ilginç hareketler yapmaya başladı. Tahminim sakat numarası yapıp kendilerini yakalatıp, yavrularını yakalatmamak istediler. Güzel hareketlerdi, yoldan uzaklaştırmayı başardık” dedi.

Angut kuşları ömürleri boyunca tek eşlilik yapmasıyla biliniyor ve bu yüzden avlanmaları yasaklandı.

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