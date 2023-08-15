Ordu CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel: Ordu'yu şampiyon yaptınız, tebrikler

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Mustafa Adıgüzel yaptığı açıklamada:

Ordu TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz illeri arasında milli gelirde en sonda. Büyükşehir olduğu halde diğer illerin en gerisinde yer aldı. Aynı zamanda Ordu Türkiye genelinde 81 il içinde milli gelire negatif etki yapan birinci il. Yani sondan birinciyiz

Peki orduyu bu hale kim düşürdü? Basiretsiz yerel yönetim ve hükümet düşürdü. Hilmi Güler iş başına gelirken düşünen, gelişen ve yarışan Ordu dedi.

Şu anda neyi düşünüyorlar acaba? Örneğin Ordu sahiline bir beton duvar çektiler. Ne işe yaradığını tüm Ordu anlayamadı. Düşüne düşüne bunu mu buldunuz? “Gelişen” konusunda istatistikler ortada. “Yarışan” iddiasında da durumunuz ortada şampiyon oldunuz, Ordu’yu sondan 1inci yaptınız. Türkiye genelinde Ordu ilimiz hem arıcılık hem fındıkta 1. sırada. Kivide 2inci. Başka alanlar da var… Denizcilik ve turizm gibi çok daha iyi olması gereken alanlar var. Memurun, işçinin, çiftçinin durumu ortada. Fındığı getirdiğiniz durum ortada. Emekli zaten Takdir-i İlahi. Onları gözden çıkardınız. Ordu'da çalışan kesime maaş olarak bir katkı gelmeyecekse, çiftçiye emeğinin hakkı verilmeyecekse, belediye de bu halde, hükümet de bu şekilde Ordu'nun kalkınması mümkün mü?

Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu'ya yakışmayan basiretsiz yönetimi, bütün mahallelerde en basit belediyecilik hizmetleri olan su ve yol sorunlarının ayyuka çıkması, ve bazı olağanüstü (!) işler artık alay konusu haline geldi. Kahvehanelerde ve sokaklarda en çok konuşulan Ordu Büyükşehir'in yaptığı abuk subuk işler ve basiretsiz yönetim anlayışı.

Bu algıyı ortadan kaldırmak için belediyenin önündeki alanı sergi alanı haline getirdiler. 3-4 kepçe alıp oraya koyuyorlar, 2 tane tekne de karşısına koyuyorlar. Biz de o nedenle bu belediyeye “Kepçe-Tekne Belediyesi” demiştik. Şimdi de 3-5 tane ticari araç koymuşlar. Hakikaten çok komiksiniz bu kadar mı düştünüz? Basiretsizlik ve beceriksizliklerinize bir de görgüsüzlük eklediniz. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu aldığı 3-5 aracı orada sergilemek midir? Turistlerin bu araçlara ilgi duyacağını mı sanıyorsunuz? Bu yaptıklarınız basiretsizliğin bir göstergesi başka bir şey değildir dedi.