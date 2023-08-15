Ordu CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel: Ordu'yu şampiyon yaptınız, tebrikler

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ordu büyükşehir belediyesini eleştirdi. Adıgüzel: TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz illeri arasında milli gelirde en sonda. Büyükşehir olduğu halde diğer illerin en gerisinde yer aldı. Aynı zamanda Ordu Türkiye genelinde 81 il içinde milli gelire negatif etki yapan birinci il. Yani sondan birinciyiz dedi.

Ordu CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel: Ordu'yu şampiyon yaptınız, tebrikler

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Mustafa Adıgüzel yaptığı açıklamada:

Ordu TÜİK verilerine göre Doğu Karadeniz illeri arasında milli gelirde en sonda. Büyükşehir olduğu halde diğer illerin en gerisinde yer aldı. Aynı zamanda Ordu Türkiye genelinde 81 il içinde milli gelire negatif etki yapan birinci il. Yani sondan birinciyiz

Peki orduyu bu hale kim düşürdü? Basiretsiz yerel yönetim ve hükümet düşürdü. Hilmi Güler iş başına gelirken düşünen, gelişen ve yarışan Ordu dedi.

Şu anda neyi düşünüyorlar acaba? Örneğin Ordu sahiline bir beton duvar çektiler. Ne işe yaradığını tüm Ordu anlayamadı. Düşüne düşüne bunu mu buldunuz? “Gelişen” konusunda istatistikler ortada. “Yarışan” iddiasında da durumunuz ortada şampiyon oldunuz, Ordu’yu sondan 1inci yaptınız. Türkiye genelinde Ordu ilimiz hem arıcılık hem fındıkta 1. sırada. Kivide 2inci. Başka alanlar da var… Denizcilik ve turizm gibi çok daha iyi olması gereken alanlar var. Memurun, işçinin, çiftçinin durumu ortada. Fındığı getirdiğiniz durum ortada. Emekli zaten Takdir-i İlahi. Onları gözden çıkardınız. Ordu'da çalışan kesime maaş olarak bir katkı gelmeyecekse, çiftçiye emeğinin hakkı verilmeyecekse, belediye de bu halde, hükümet de bu şekilde Ordu'nun kalkınması mümkün mü?

Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu'ya yakışmayan basiretsiz yönetimi, bütün mahallelerde en basit belediyecilik hizmetleri olan su ve yol sorunlarının ayyuka çıkması, ve bazı olağanüstü (!) işler artık alay konusu haline geldi. Kahvehanelerde ve sokaklarda en çok konuşulan Ordu Büyükşehir'in yaptığı abuk subuk işler ve basiretsiz yönetim anlayışı.

Bu algıyı ortadan kaldırmak için belediyenin önündeki alanı sergi alanı haline getirdiler. 3-4 kepçe alıp oraya koyuyorlar, 2 tane tekne de karşısına koyuyorlar. Biz de o nedenle bu belediyeye “Kepçe-Tekne Belediyesi” demiştik. Şimdi de 3-5 tane ticari araç koymuşlar. Hakikaten çok komiksiniz bu kadar mı düştünüz? Basiretsizlik ve beceriksizliklerinize bir de görgüsüzlük eklediniz. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu aldığı 3-5 aracı orada sergilemek midir? Turistlerin bu araçlara ilgi duyacağını mı sanıyorsunuz? Bu yaptıklarınız basiretsizliğin bir göstergesi başka bir şey değildir dedi.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kendini hoca olarak tanıtan adam dokunduğu kişiyi iyileştirebildiğini iddia etti Güncel
Kendini hoca olarak tanıtan adam dokunduğu kişiyi iyileştirebildiğini iddia etti
Türkiye Ukrayna'yı devirerek üçte üç yaptı. Grubu lider bitirdi Spor
Türkiye Ukrayna'yı devirerek üçte üç yaptı. Grubu lider bitirdi
Efsane golcü hayatını kaybetti Spor
Efsane golcü hayatını kaybetti
Trabzonspor'un yeni transferi Fountas İstanbul'da Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Fountas İstanbul'da
YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı Güncel
YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı
Google'dan çeviri işleminizi kolaylaştıracak kısayol Teknoloji - Otomotiv
Google'dan çeviri işleminizi kolaylaştıracak kısayol
Google Fotoğraflar ‘Anılar’ bölümü yenilendi, yapay zeka ile daha da eğlenceli hale geldi Teknoloji - Otomotiv
Google Fotoğraflar ‘Anılar’ bölümü yenilendi, yapay zeka ile daha da eğlenceli hale geldi