Ordu Fatsa’da çiftçiler satamadıkları fındıkları sokak ortasında yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu Fatsa’da çiftçiler satamadıkları fındıkları sokak ortasında yaktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık üreticileri ürünlerinin düşük fiyatlardan satılmasına tepki göstererek sokak ortasında fındıklarını yaktı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık üreticileri ürünlerinin düşük fiyatlardan satılmasına tepki gösterdi.

Üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen çiftçiler, topladıkları fındıkları sokak ortasına dökerek ateşe verdi.

Olay, çevrede büyük bir şaşkınlık ve üzüntülere neden oldu.

Çanakkaleli çiftçi biberlerini sokağa dökerek isyan etti! Fiyatı yarı yarıya düştüÇanakkaleli çiftçi biberlerini sokağa dökerek isyan etti! Fiyatı yarı yarıya düştü

Çiftçi duman olacak mootor malzeme hep satılacak. Yer Fıstığı üreticisi isyandaÇiftçi duman olacak mootor malzeme hep satılacak. Yer Fıstığı üreticisi isyanda

Üreticiler, yetkililerden destek beklediklerini ve fındık fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini talep ettiklerini belirtti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, üreticilerin protestosu bölge halkı tarafından da destek gördü.

3-001.jpg

2-002.jpg

1-002.jpg

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
BDDK açıkladı. Bankaları kârları uçtu
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Serenay Sarıkaya halay çekerken kendinden geçti! Görenler şaştı kaldı
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Altay Bayındır’ı şoke edecek hamle. Sadece 2 maçta oynayabildi
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da hastane çalışanlarına saldıran 4 kişi gözaltına alındı
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike
Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike