Ordu Fatsa’da çiftçiler satamadıkları fındıkları sokak ortasında yaktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, fındık üreticileri ürünlerinin düşük fiyatlardan satılmasına tepki gösterdi.

Üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıkları için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen çiftçiler, topladıkları fındıkları sokak ortasına dökerek ateşe verdi.

Olay, çevrede büyük bir şaşkınlık ve üzüntülere neden oldu.

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Üreticiler, yetkililerden destek beklediklerini ve fındık fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini talep ettiklerini belirtti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, üreticilerin protestosu bölge halkı tarafından da destek gördü.