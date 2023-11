Ordu-Giresun Havalimanı'nda korku dolu anlar. ‘Kaptan gözünü seveyim delirme’

Ordu Giresun Havalimanı’nda Türk Hava Yolları’na ait uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Uçak rüzgardan zor anlar yaşarken pilotun ustalıkla yaptığı hamlelerden sonra pisti güvenlik önlemi olarak pas geçti. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Vatandaşlar endişelendi

Uçağın iniş denemesi sırasında pistin yakınında bulunan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşların görüntülerde “Abi bu inemez. Abi yok pas pas. Kaptan gözünü seveyim delirme” ifadeleri duyuldu. Vatandaşlar, uçağın pisti pas geçmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Videoda şu konuşlar geçti

-Hadi oğlum sen yaparsın

-Abi bunun inme şansı yok bunun. Abi bu inemez.

-Ooo hayatta inemez. İnemez… Hadi oğlum. Bir inersen var ya. İnerse seni alkışlayacağım.

-Abi yok pas pas pas.

-Hadi oğlum, hadi.

-Kaptan gözünü seveyim delirme.

-Hadi oğlum, hadi oğlum.

-İn in in in