Ordu için sarı uyarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji’den Ordu için sarı uyarı geldi.

O ilimiz için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu ilinde kuvvetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.

26 Haziran'da sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek olan yağışların, metrekareye 21-60 kilogram arasında olması öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar gibi olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

aw233613-01.jpg

İlgili Haberler
Ordu'da tünelde feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da tünelde feci kaza: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı
Ordu’da 2 ayı kiraz ağacına tırmandı
Son Haberler
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı Keşfet
Saçı parlak yapma sırları bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerinden ortaya çıktı
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi Gündem
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun Gündem
Naci Görür il ismi vererek uyardı: Uzak durun
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir Ekonomi
Bu ilçede yaşayanlar dikkat tüm birikiminiz gidebilir
Erdoğan Putin ile görüştü Gündem
Erdoğan Putin ile görüştü
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları Sağlık
Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı Gündem
Çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 5 il için yeni uyarı yaptı