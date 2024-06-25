Ordu için sarı uyarı

O ilimiz için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ordu ilinde kuvvetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.

26 Haziran'da sabah saatlerinden başlayarak akşam saatlerine kadar sürecek olan yağışların, metrekareye 21-60 kilogram arasında olması öngörülüyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar gibi olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.