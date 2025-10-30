Cumhuriyet'in 102 yaşı ülke genelinde dün coşkuyla karşılandı. Ancak Ordu ilinde yaşanan bir gelişme bayrama gölge düşürdü.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTI

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'ndaki 6-12 yaş grubunun jimnastik gösterisi, öğrencilerin kıyafetleri gerekçe gösterilerek Vali Yardımcısı Burak Keser tarafından iptal edildi.

Etkinlik için salon hazırlandı, minderler serildi, çocuklar sahneye çıkarılacakken gösteriye engel getirildi. Gösteriyi talep eden müdürlük, giysileri temin eden ve eğitimlerini veren müdürlükler tüm hazırlıkları tamamlamıştı.

Salondaki minderler gösteri yapılamadan kaldırıldı

Ancak protokoldeki Keser’in müdahalesi sonucunda etkinlik iptal edildi.

"SAPIK ZİHNİYETİN TEZAHÜRÜ"

Yaşananlara tepki gösteren Adıgüzel "Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz" ifadelerini gösterdi.

Vali Yardımcısı Burak Keser

TÜRKİYE JİMNASTİKTE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Öte yandan Türkiye, sporun her alanında elde ettiği başarılara sahip çıkarak sporcularını bağırına basıyor.

Bu olay jimnastik alanında birçok başarıya sahip Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşandı.

Ayşe Begüm Onbaşı

On bir yaşından beri birçok başarılara imza atan Türk aerobik jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatmıştı.

Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

Ordu'da Cumhuriyet coşkusuna gölge. Küçücük çocukların jimnastik gösterisi giysileri nedeniyle engellendi. Gösteriyi talep eden müdürlük, giysileri veren müdürlük, eğitimlerini yapan müdürlük.

Çocuklar salonda hazır edildi, anonsu takdimi de yapıldı. Minderler de serildi. Tam o sırada protokol ikinci sıradan biri defalarca müdahale ederek gösteriye dakikalar kala etkinliği iptal ettirdi. Bu kişi vali yardımcısı Burak Keser. Ordu valimiz Muammer Erol devlet adamıdır. Ordu halkı da cumhuriyetine bağlı kadim bir halktır ve bu tür etkinlikler sürekli yapılmaktadır.

Bu durum 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık zihniyetin tezahürüdür. Bu zihniyeti ve temsilcilerini Ordu'da istemiyoruz

Bu aklından zoru olan şahsa şu hatırlatılmalıdır. Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir. Haşema ile denize girersin ama, uzun etek ile jimnastik yapamazsın.

Küçücük yavrularımıza Cumhuriyet bayramını zehir eden, kalplerini kıran bu dengesiz işgüzarın bunu kimin ve hangi sapkın zihniyetin veya tarikatın hesabına yaptığı sorulmalı ve gereği yapılmalıdır. Eğer bunu Devlet adabı ile siz sormazsanız bizzat ben soracağım bilesiniz.