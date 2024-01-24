Ordu’da 1 ton fındık çalan hırsız yakayı ele verdi

Ali Yazan Ordu - Yeniçağ

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 08 Ocak 2024 tarihinde Ulubey ilçesi Akoluk Mahallesinde meydana gelen bir hırsızlık olayında, bir evden 1 ton fındığın çalınması üzerine vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarda bulunuldu.

Olayın aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin E.K. (33/E) isimli şahıs olduğu belirlendi. Araştırmalar sonucu şüphelinin, çalınan 1 ton fındığı Ordu iline bağlı Altınordu ve Ulubey ilçelerinde faaliyet gösteren fındık alım-satımı yapan işletmelere sattığı tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheli E.K. (33/E), jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından E.K., tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Ayrıca fındık alım-satımı yapan işletme sahipleri hakkında da, “Suç Eşyasını Satın Almak veya Kabul Etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.