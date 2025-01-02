Ordu’da 15 Yaşındaki Kızdan 3 Gündür Haber Alınamıyor

Ali Yazan /Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 15 yaşındaki Yaren Sekmen, 31 Aralık'ta evinden çıkıp bir daha dönmedi. Ailesi, genç kızın yerini gören veya bilenlerin en yakın polis merkezine başvurmasını istiyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Subaşı Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Yaren Sekmen, 31 Aralık Salı gecesi markete gitmek için evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, genç kızın kaybolmasından büyük endişe duyarken, yerini bilenlerden yardım çağrısı yapıldı.

AİLE ENDİŞELİ: YAREN SEKMEN’DEN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Altınordu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Yaren Sekmen, 31 Aralık’ta akşam saatlerinde markete gitmek üzere evinden çıktı. Ancak genç kız bir daha geri dönmedi. Babası Gökhan Sekmen, kızlarının kaybolmasının ardından yetkililerden yardım talep ederek, kızını görenlerin polise başvurmasını istedi.

Yaren Sekmen’in kaybolduğu 31 Aralık gecesinden bu yana ailesi büyük bir kaygı içerisinde. Ailesi, Subaşı Mahallesi’nde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki Yaren’in yerini gören ya da bilenlerin en yakın polis merkezine başvurmasını istedi.