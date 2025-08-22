Ordu'da 4 mahalle içme suyu hatlarına kavuşuyor

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Ünye ilçesi Gölcüğez Mahallesi Kuyupınar ve Kepsil Mevkileri, Kadılar Köyü Mahallesinin tamamı, Yiğit Mahallesi Tamyeri Mevki ve Tepeköy Mahallesi Tahtalık Mevkilerinin su sorunlarına çözecek içme suyu hattı çalışmaları başladı. Toplamda 5.000 metre hattın yapılacağı çalışmanın 1.000 metresi tamamladı.

1000 ABONEYE SU GELECEK!

Yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Gölcüğez Mahalle Muhtarı Tacettin Kaya şu ifadelere yer verdi: Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önderliğinde ve Genel Müdürümüz Murat Us’un destekleriyle birlikte Ünye ilçemizin 4 mahallesinin içme suyu sorunlarına çözüm getiriyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgede yaklaşık 1.000 aboneye içme suyu sağlanacak. Bölgede susuzluk ve kuraklık hat safhadadır, yılda yaklaşık 600/700 tanker su seferi yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmaların çok yerinde olduğu ve bu nedenle Sayın Bakanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.