Ordu’da 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Karapınar Mahallesi’nde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı.

Yapılan arama esnasında, otomobilin içinde 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılmış vaziyette şarjörler ele geçirildi.

Aramanın ardından, araçta bulunan 46 yaşındaki M.Y. ve 36 yaşındaki M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

M.Y. isimli şahıs, mahkeme tarafından tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.