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Ordu’da ağaç fabrikasında patlama ve yangın

Ordu’da faaliyet gösteren bir ağaç fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:57
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Ordu’da ağaç fabrikasında patlama ve yangın

Ordu’da ağaç fabrikasında patlama ve yangın
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Olay, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın zımpara toz filosunun olduğu alanda ilk önce patlama sesi duyuldu, ardından da yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemi alarak, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun dumanların çıktığı alanda ekipler alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

                          

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