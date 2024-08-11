Ordu'da ana yol göle döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da ana yol göle döndü

Ordu’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Altınordu Eski Diş Hastanesi mevkiindeki ana yolu suyla doldurdu.

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ordu’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Altınordu Eski Diş Hastanesi mevkiindeki ana yolu göle döndürdü. Yağışların etkisiyle yol, su birikintileriyle kaplanarak araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirdi.

Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yol koşullarının tehlikeli olabileceğini belirterek sürücülerden hız yapmamalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, su birikintilerinin tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

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