Ordu'da ana yol göle döndü

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ
Ordu’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Altınordu Eski Diş Hastanesi mevkiindeki ana yolu göle döndürdü. Yağışların etkisiyle yol, su birikintileriyle kaplanarak araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştirdi.
Yolda ilerlemekte zorlanan sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, yol koşullarının tehlikeli olabileceğini belirterek sürücülerden hız yapmamalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, su birikintilerinin tehlike oluşturabileceği vurgulandı.