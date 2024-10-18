Ordu’da aranan kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Ordu - Ali Yazan /Yeniçağ

YÖN gazetesi kimliği gizlenen zanlının Semih Seymen adlı bir kişi olduğu bilgilerine ulaştı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Aranan Şahısların Yakalanmasına” yönelik yapılan çalışmalarda; hakkında Ordu Ağır Ceza Mahkemesince “Yağma” suçundan dolayı toplam 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve 45 suç kaydı bulunan Semih Seymen (34) isimli şahsın yurtdışına Gürcistan'a kaçacağı duyumlarının alınması üzerine operasyon düzenlenerek yakalandı.

Söz konusu şahsın yurtdışına kaçmasını engellemek amacıyla Adli Makamların koordinasyon kurulmasıyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca şahsın yakalaması aynı gün saat 21.52 de çıkarılarak UYAP sistemine düşümü sağlanmıştır.

Ekipler tarafından yapılan operasyon ile yakalama kararının çıkarılmasının ardından şahıs elinde bavul ve kamufle olmak amacıyla kafasına şapka takmış bir vaziyette yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı ve 4 gündür göz altında bulunan Seymen bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.