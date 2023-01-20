20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Ordu’da, mezgit avı için denize açılan Sabahattin Sarıkaya isimli balıkçıya ait tekne, 45 kulaç açıklarda batma tehlikesi geçirdi. Tekne, diğer balıkçıların yardımı ile kurtarıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 06:09
Takip Et

Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Ordu’da balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi
+
Aa
-

Olay, Altınordu açıklarında, kıyıdan 45 kulaç uzaklıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabahattin Sarıkaya isimli balıkçı, Tuana Kardeşler isimli balıkçı teknesi ile mezgit balığı için ağ attı. Bir süre sonra ağları geri toparlayan Sarıkaya, bu esnada teknesinin su aldığını fark etti. Kendisi olaya müdahale etmeye çalışan Sarıkaya sonrasında balıkçı arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen balıkçılar 2 tekne ile Sarıkaya’ya ait olan ve batma tehlikesi geçiren tekneyi yanlardan sıkıştırarak su üzerinde tutmaya çalışırken, bir tekne ise kıyıya çekmeye başladı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından Sarıkaya’ya ait tekne Cumhuriyet Mahallesi’nde kıyıya ulaştırıldı.

Sarıkaya’nın avlanmak için yalnız başına denize açıldığı ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, teknenin ise zemin kısmındaki tahtalardan su aldığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan balıkçı teknesinin kurtarılma anı ise diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde teknenin büyük bir kısmının su içerisinde kaldığı, diğer balıkçıların kıyıya çekmek için mücadele ettiği görülüyor. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
4
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
5
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
6
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'
7
﻿Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'
﻿Sedat Peker yine tweet paylaştı ve sildi 'Dijital tecrit kaldırılsın'
﻿Adana İmamoğlu SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Adana İmamoğlu SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Adana İmamoğlu SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Aksaray'da taksiye zam
﻿Aksaray'da taksiye zam
﻿Aksaray'da taksiye zam
﻿Afyonkarahisar Bolvadin SYDV geçici 10 personel alacak
﻿Afyonkarahisar Bolvadin SYDV geçici 10 personel alacak
﻿Afyonkarahisar Bolvadin SYDV geçici 10 personel alacak
﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
﻿Kongo ‘da tekne battı: 145 kayıp
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.