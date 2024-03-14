Ordu'da belediye işçileri işe alım sözünün tutulması için eylemde

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

Toplam 75 çalışandan 65 işçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve daire başkanları tarafından kendilerine verilen kadro sözleri tutulan sözleri tutulana kadar çöpleri nakil etmeyeceklerini ve eylem yapacaklarını söylediler.

Formen olarak görev yapan Mehmet Yazıcı; yaklaşık 5 yıldan beri Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin çöp nakil işini yapıyoruz. Bu zamana kadar çöp nakil işinde arkadaşlar çok fedakârca bir şekilde kar kış demeden, hatta İlküvez’de eylem sırasında dahi çöp nakil işlerini yaptık. Gelen genel sekreter, daire başkanları, bizleri kadroya alacaklarını ama almadılar. En son Genel Sekreter Abdülkadir Hatipoğlu’yla arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık. Abdülkadir bey bize ‘tamam, sizi kadroya alacağız’ dedi. Daire Başkanımız da bize ‘15 gün müsaade edin, biz size cevap vereceğiz’ dediler. Bizi 5 yıldan beri oyaladılar ve bu noktaya kadar geldik. Ama artık personelin sabrı kalmadı ve yasal haklarını kullanarak, işe çıkmama kararı aldık. 65 arkadaşımız eylem yapıyoruz. Toplam 75 personel var.

Bir diğer çalışan Formen Hayrullah Şen ise; 4 senedir burada çalışıyorum. 4 senedir bize bu sözler, her seçim döneminde, her ihale döneminde veriliyor. Ama verilen sözler yerine getirilmedi. Bizlerde çöpleri nakletmeyi bıraktık. Çöpler toplanıyor ama nakil işine biz çıkmıyoruz. Yasal haklarımızı kullanarak çalışmıyoruz. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz.

Besim Arıyel; aynı işi yaptığımız belediye personeli günde 7,5 saat çalışırken, biz 9 saat çalışıyoruz. Dün akşamdan itibaren eyleme geçtik. Kadroya alınana kadar eylemdeyiz.

Remzi Güneş; Bizler Özkartallar Şirketi’nde belediyenin çöp işini yapıyoruz. Bizim şaşkınlığımız şudur ki, geçen yıl ihale sürecinde Seyhun Başkanımız, sizin işiniz hallettim. Hayırlı olsun dedi. Bizde kendisine Allah razı olsun, efsane başkan olursunuz dedik. Biz kendisine hatırlattığımızda ihale değişti dedi bize. Bugünde bize madem işi bıraktınız neden burada bekliyorsunuz dedi. Çok üzüldük bu söze. Biz her ne kadar özel şirkette çalışsak ta belediyenin işini yapıyoruz. Bizim bu zamana kadar yaptığımız her şey 1 dakikada silindi.