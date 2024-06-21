Ordu’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ
Olay, dün akşam saatlerinde Kabataş’ın Alankent Mahallesi okullar bölgesinde meydanda geldi. Okullar bölgesinde birlikte vakit geçiren grupta oturanlar arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Grup içerisinden 2 kişi, bıçakla diğer 2 kişiyi yaraladı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin Ordu Devlet Hastanesi diğerinin de Fatsa Devlet hastanesi yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Bıçaklı saldırganlar gözaltına alınırken olayla ilgi jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.