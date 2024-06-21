Ordu’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Ordu’nun Kabataş ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 5 kişilik genç arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı. Yaralıların tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Olay, dün akşam saatlerinde Kabataş’ın Alankent Mahallesi okullar bölgesinde meydanda geldi. Okullar bölgesinde birlikte vakit geçiren grupta oturanlar arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Grup içerisinden 2 kişi, bıçakla diğer 2 kişiyi yaraladı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan birinin Ordu Devlet Hastanesi diğerinin de Fatsa Devlet hastanesi yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklı saldırganlar gözaltına alınırken olayla ilgi jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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