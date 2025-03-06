Ordu'da bir ev iftar saatinde yandı

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen sardı.

İTFAYE, SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından olay yerine hızla intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangını söndürmeyi başardı. Ancak, evin büyük bir kısmı zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İftar ziyareti nedeniyle olay yerine yakın bir bölgede bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Rabbim beterinden korusun. Pelitliyatak Mahallemizin Güney mevkiinde Mustafa Tütüncü'ye ait hanede çıkan yangına itfaiyemiz ile birlikte müdahalede bulunduk. Sadece maddi hasar meydana gelmesi gönlümüze su serpti. Ailemize geçmiş olsun diyorum. Zararı el birliği ile inşallah kısa sürede telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.