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Ordu’da bir restoran kül oldu 

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir restoran, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:45
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Ordu’da bir restoran kül oldu 

Ordu’da bir restoran kül oldu 
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İHA'nın haberine göre, yangın, ilçeye bağlı Medreseönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gebeşoğlu’na ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. 

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. 

Soğutma çalışmalarının da yapıldığı restoranda büyük çaplı hasar meydana geldi, içerisindeki malzemeler küle döndü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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