Ordu'da çamaşır makinesi bomba gibi patladı! Binayı harabeye çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da çamaşır makinesi bomba gibi patladı! Binayı harabeye çevirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir soğutma firmasında patlayan çamaşır makinesi yangına yol açtı, 3 katlı binayı harabeye çevirdi.

Çamaşır makinesi binayı harabeye çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde makine tamiratı yapan bir işyerinde çamaşır makinesinin patlaması sonucu yangın meydana geldi.

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Alevler işyerini ve 3 katlı binayı sardı. Şehri siyah dumanlar kapladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Patlama ve yangın sonucu apartman harabeye döndü, büyük çaplı maddi zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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