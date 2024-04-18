Ordu'da çimento yüklü gemi alev alev yandı

Cevizdere Mahallesi’nde bulunan Ünye Limanı’na demirleyen çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mürettebatın ihbarı üzerine, olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangını kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucunda, geminin büyük bölümünde hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen Eray Patar isimli gemi personeli, gemiden indirildi ce sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patar’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.