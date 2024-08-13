Ordu'da denize giren şahıs boğuldu

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi'nin Bozukkale bölgesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kumbaşı Limanı'ndan teknesiyle denize açılan 35 yaşındaki Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek amacıyla denize girdi. Ancak Otyıldız, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri, Otyıldız'ı sudan çıkardı ancak yapılan kontrollerde Otyıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otyıldız'ın cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.