Ordu'da doğalgaz yüklü dorse tırdan koptu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu'da doğalgaz yüklü dorse tırdan koptu

Ulubey'de doğalgaz yüklü dorsenin TIR'dan kopması nedeniyle, Ulubey Sayacabaşı arasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Ulubey ilçesinde olası bir felaketin kıyısından dönüldü. Olay, Ulubey’den Sayacabaşı istikametine seyir halinde olan doğalgaz yüklü dorsenin Ulubey’in hemen çıkışında TIR'dan kopması sonucu meydana geldi.

Dorsenin yol ortasında kalması nedeniyle olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği açısından bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve dorsenin kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

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