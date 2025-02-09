Ordu'da doğalgaz yüklü dorse tırdan koptu

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu'nun Ulubey ilçesinde olası bir felaketin kıyısından dönüldü. Olay, Ulubey’den Sayacabaşı istikametine seyir halinde olan doğalgaz yüklü dorsenin Ulubey’in hemen çıkışında TIR'dan kopması sonucu meydana geldi.

Dorsenin yol ortasında kalması nedeniyle olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliği açısından bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Yetkililer, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve dorsenin kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.