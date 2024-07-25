Ordu'da eğlence mekanına silahlı saldırı

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs iş yeri önüne gelerek belinden çıkardığı silahla ardı ardına ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan müşteriler panikle dışarıya kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaptıkları incelemelerde iş yerinin önünde 3 adet boş kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın bir süre iş yeri önünde yürüdüğü ve belinden çıkardığı silahla iş yerine doğru ateş ettiği anlar kaydedildi. Saldırının ardından şüphelinin bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.