Ordu’da etkili olan fırtına yolda yürüyen insanları uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Şehir genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu.

Ordu’da 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve tezgahlar uçtu.

AĞACA TUTUNARAK AYAKTA KALDI

Kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile ayakta kalıp yürümeye devan etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan yaşanan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar etkili olan rüzgarın savurduğu cisimler nedeniyle hasar gördü.