Ordu’da etkili olan fırtına yolda yürüyen insanları uçurdu

Kaynak: DHA
Ordu’da etkili olan fırtına yolda yürüyen insanları uçurdu
Ordu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenerek ağaçlara tutunup ayakta kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu’da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Şehir genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu.

Ordu’da 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve tezgahlar uçtu.

AĞACA TUTUNARAK AYAKTA KALDI

Kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile ayakta kalıp yürümeye devan etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan yaşanan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlar etkili olan rüzgarın savurduğu cisimler nedeniyle hasar gördü.

orduda-kuvvetli-ruzgar-agaca-tutunarak-ayakta-kalabildi-7752-dhaphoto2.jpg

orduda-kuvvetli-ruzgar-agaca-tutunarak-ayakta-kalabildi-7752-dhaphoto1.jpg

orduda-kuvvetli-ruzgar-agaca-tutunarak-ayakta-kalabildi-7752-dhaphoto3.jpg

Son Haberler
Ermeni mezarlığında mezar taşında Bozkurt ve üç hilal olan Nadya Krisep’i biliyor musunuz? Gündem
Ermeni mezarlığında mezar taşında Bozkurt ve üç hilal olan Nadya Krisep’i biliyor musunuz?
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi Gündem
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı Yaşam
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı Gündem
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması Gündem
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Yaşam
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı