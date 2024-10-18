Ordu’da ev yangını! Kullanılmaz hale geldi

Yangın, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Demirhan isimli vatandaşa ait tek katlı ahşap ve beton karşımı evde yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev ve içerisindeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının, odun sobasından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.