Ordu'da feci kaza! Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü

Kaynak: İHA
Ordu'da feci kaza! Cip ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü

Ordu Fatsa'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bölge Trafik Müdürlüğü önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi K. yönetimindeki FB 312 CL yabancı plakalı cip ile Dursun Kulaksız yönetimindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet yoldan savruldu.

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Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muammer Aydın ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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