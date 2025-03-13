Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisinde bulunan 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ş. yönetimindeki 52 S 3074 plakalı öğrenci servisi henüz şoförü belli olmayan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada servis şoförü ile birlikte araçta bulunan öğrenciler Yusuf Asaf Cesur, Azranur Berek, Eyüp Ensar Sevuk, Ecrin Asel Güven, Elif Ahsen Güven, Berat Argın, Merve Şirin, Ebrar Güngör ve Müberra Nur Muma yaralandı.

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ordu’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

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