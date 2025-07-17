Ordu’da fındık sezonu... Patoz ücretinin saati dudak uçuklattı! Küçük üretici endişeli

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Ordu’da 2025 fındık sezonuna sayılı haftalar kala, üreticilerin en çok başvurduğu hizmetlerden biri olan patoz makinesi ücretleri açıklandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan tarafından kamuoyuna duyurulan karara göre, patoz makinelerinin saatlik çalışma ücreti bu sezon için 4000 TL olarak belirlendi.

ÜRETİCİ İÇİN KRİTİK KALEM: PATOZ ÜCRETİ

Hasat sonrası fındığın kabuğundan ayrılması işlemini gerçekleştiren patoz makineleri, Karadenizli üreticilerin her sezon yoğun olarak ihtiyaç duyduğu ekipmanların başında geliyor. Ancak artan girdi maliyetleri ve genel ekonomik koşullar, bu hizmetin fiyatını da doğrudan etkiledi. 2025 sezonu itibarıyla patoz hizmeti geçen yıllara göre ciddi bir artışla saatlik 4000 TL’ye yükseldi.Ordu travel

SOYDAN: “GERÇEKÇİ VE ZORUNLU BİR GÜNCELLEME”

Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, ücret artışının kaçınılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yakıt, işçilik ve bakım giderlerindeki ciddi artış, patoz ücretlerine de yansıdı. Üreticimizi düşündüğümüz kadar hizmet veren esnafımızı da düşünmek zorundayız. Bu nedenle belirlenen ücretin, her iki taraf için de dengeli ve sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz.”

KÜÇÜK ÜRETİCİ ENDİŞELİ

Ancak açıklanan yeni ücretler, özellikle düşük miktarda fındık hasadı yapan küçük üreticiler arasında endişeyle karşılandı. Saatlik 4000 TL’lik ücretin, birçok üretici için ciddi bir maliyet kalemi oluşturacağı ifade ediliyor. Bazı çiftçiler, alternatif çözümler ya da bölgesel destek taleplerini gündeme getirirken, bazı köylerde ortak kullanım sistemleri üzerine görüşmeler başladı.

ÜRETİCİYE TAVSİYE: PLANLI VE ORTAK KULLANIM

Ziraat odaları, üreticilere patoz hizmetini saatlik yerine toplu ve planlı şekilde kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Aynı mahalledeki üreticilerin birlikte hareket etmesi ve makinelerin verimli şekilde kullanılması, hem zaman tasarrufu hem de maliyetlerin paylaşılması açısından önem taşıyor.

SEZON ÖNCESİ GÜNDEM YOĞUN

Fındıkta hasat öncesi belirlenen patoz ücreti, sezonun başlamasıyla birlikte üreticinin gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam edecek. Öte yandan fındık alım fiyatlarının ne olacağı ve destekleme politikaları da önümüzdeki günlerde netleşecek.