Ordu’da gezi teknesinde yangın! Yoğun duman gökyüzünü kapladı

Ordu’nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı’nda bakım yapılan gezi teknesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bakımı yapılan gezi teknesinde çalışma esnasında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi dumanlar kaplarken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Ünye Limanı’nda 18 Nisan tarihinde çimento yüklü bir geminin kaptan köşkünde yangın çıkmış, 1 vatandaş dumandan etkilenmişti.