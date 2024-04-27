Ordu’da gezi teknesinde yangın! Yoğun duman gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu’da gezi teknesinde yangın! Yoğun duman gökyüzünü kapladı
Ordu’nun Ünye ilçesinde tersanede bakım yapılan bir gezi teknesinde yangın çıkarken, ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ordu’nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’ndeki Ünye Limanı’nda bakım yapılan gezi teknesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bakımı yapılan gezi teknesinde çalışma esnasında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi dumanlar kaplarken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Ünye Limanı’nda 18 Nisan tarihinde çimento yüklü bir geminin kaptan köşkünde yangın çıkmış, 1 vatandaş dumandan etkilenmişti.

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
İYİ Parti’de tarihi gün! 5.Olağanüstü Kurultayı’ndan anbean gelişmeler Yeniçağ’da Gündem
İYİ Parti’de tarihi gün! 5.Olağanüstü Kurultayı’ndan anbean gelişmeler Yeniçağ’da
Netanyahu barış anlaşmasını engelliyor. İsrail hükümet yetkilisi açıkladı Dünya
Netanyahu barış anlaşmasını engelliyor. İsrail hükümet yetkilisi açıkladı
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 62 milyon euro'luk fark Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 62 milyon euro'luk fark
Hırsız çift tutuklandı Gündem
Hırsız çift tutuklandı
Antidepresan kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı Sağlık
Antidepresan kullananlar dikkat! Uzmanlar uyardı
Gonca Vuslateri erken doğum yaptı Magazin
Gonca Vuslateri erken doğum yaptı
2 milyonluk bir saati daha ortaya çıktı Gündem
2 milyonluk bir saati daha ortaya çıktı