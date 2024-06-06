Ordu'da hasadı başladı. Yıllık 1400 ton rekolte

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da hasadı başladı. Yıllık 1400 ton rekolte

Ordu'da fındığın yanı sıra alternatif bir ürün olarak yetiştirilen çileğin hasat dönemi başladı. İlde 500 dekarlık alanda yapılan çilek üretiminden bu yıl bin 400 tonluk bir verim elde edilmesi bekleniyor.

Ordu'da fındığın yanında alternatif bir ürün olarak yetiştirilen çileğin hasadına başlandı. İlde 500 dekar alanda yapılan üretimden bu yıl yaklaşık bin 400 ton çilek rekoltesi bekleniyor.

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Bu üretimin Ordu ekonomisine yaklaşık 90 milyon TL katkı sağlaması hedefleniyor. Kendine özgü tadı ve kokusuyla dikkat çeken Kayabaşı çilekleri, sadece bölgede değil, farklı illerde de alıcı buluyor.

ÇİLEĞİN EŞSİZ AROMASI

Üretici Selçuk Şahin, çileğin tam verime ulaşmadığı için şu anda çoğunlukla Ordu piyasasında satıldığını belirtti. Hasadın yaklaşık iki hafta önce başladığını ifade eden Şahin, "Verim ve aroma güzel. Hava şartları da uygun. Lezzeti tam yerine oturur inşallah. Kayabaşı çileği hem türü hem de lezzetiyle tercih ediliyor. Verim az ancak lezzet olarak çok güzel" dedi.

ÇİLEK HASADI FINDIKTAN DAHA KOLAY

Çilek tarlasında çalışan Nurhan Özge, ilk kez çilek hasadı yaptığını ve bu sürecin eğlenceli olduğunu belirtti. Özge, çilek hasadının kendilerine maddi kazanç sağladığını ve fındık toplamaktan daha kolay olduğunu söyledi. Yıllardır Kayabaşı Mahallesi'nde çilek hasadı yapan Sevgi Akkaya ise kadınlarla birlikte çalışarak eğlenceli bir şekilde hasat yaptıklarını ifade etti.

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