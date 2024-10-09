Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı

Kaza, Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Fatsa istikametine seyir halinde ilerleyen Mustafa A.'nın kontrolündeki 06 BKP 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve tali yola dönmeye çalışan Mehmet Akif Ö. idaresindeki 52 EM 773 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonrası her iki otomobil sürücüleri ile 52 EM 773 plakalı otomobil içerisinde bulunan diğer yolculardan Mücahit B., Emircan T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servisine haber verilmesi sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sahil yolu trafiği Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Sahil yolu üzerinde bulunan otomobiller ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.