Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Çatalpınar Mahallesi Akkuş-Niksar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine giden Ahmet Çiçek yönetimindeki 61 TS 622 plakalı otomobil, Akkuş istikametine seyir eden Himmet Soy idaresindeki 60 NF 794 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çiçek ve yanında bulunan Emine Çiçek, Yusuf Çiçek, Hüsne Çiçek ile diğer otomobilde bulunan sürücü Himmet Soy ve İsmail Deniz Çelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otomobillerde sıkışan yaralılar çıkartıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Akkuş-Niksar yolunda trafik akışı jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

