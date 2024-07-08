Ordu'da ilçeleri su bastı evler sular altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ordu'da ilçeleri su bastı evler sular altında kaldı

Ordu'da dün geceden itibaren il genelinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde sel meydana gelirken, bazı evler sular altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağış düştü. İlçelerin bazı bölgelerde heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana gelirken, aşırı yağışların etkili olduğu İkizce ilçesinin merkezinde bulunan dere yatağında taşkınlar meydana geldi.

Yağışların etkili olduğu bir diğer bölge olan Çaybaşı ilçesinde ise yaşlı bir kadın yaşamını yitirirken, dere yataklarında taşkınlar meydana geldi.

BAZI EVLERİ SEL VURDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler sel nedeniyle seferber olurken, bazı evleri sel vurdu. Çalışmaların sürdüğü Çaybaşı ve İkizce ilçesinde ise vatandaşlar kendilerince tedbir almaya çalıştı.

HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Yaşanan sel felaketi sonrası İkizce ilçesinde Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluşurken, birçok bölgede ise hasar meydana geldi.

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