Ordu’da iş insanına silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’da iş insanına silahlı saldırı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araç kiralama firması sahibi T.T. silahlı saldırıya uğradı. T.T. saldırı sonucu yaralandı.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre T.Ö. ve T.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ö. yanında bulundurduğu silahla T.T.’yi vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan T.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan T.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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